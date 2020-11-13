Плохая физическая подготовка повышает риск развития депрессии

Учёные провели исследование, в результате которого выяснилось, что у людей с низкой кардиологической и мышечной подготовкой почти в два раза чаще развиваются депрессивные расстройства и тревожные состояния.

Специалисты провели эксперимент с участием более 150 тыс. британцев в возрасте от 40 до 70 лет. Предварительно с помощью велотренажёров с постепенным повышением нагрузки был протестирован уровень их физической подготовки.

Также участники эксперимента заполнили анкеты для фиксации наличия депрессии или тревожного состояния.

После семи лет исследований научные специалисты снова проверили участников на наличие депрессии и тревожных расстройств. В результате оказалось, что повышенная аэробная и мышечная подготовка положительно влияла на психическое здоровье.

Кроме того, учёные пришли к выводу, что у людей со слабой физической подготовкой риск развития депрессивного состояния был практически на 100%, а тревоги на 80% выше, чем у людей, которые регулярно занимаются физической активностью.