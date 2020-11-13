Павел Воробьёв: "Никакой пандемии нет"

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан заявила, что для завершения пандемии необходимо вакцинировать 70% населения. Только в таком случае заболевание не будет представлять угрозу.

Заявление ВОЗ в интервью "Правде. Ру" прокомментировал председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьёв.

"Во-первых, никакой пандемии нет. Она только достигает степени эпидемии. Во-вторых, вакцинация не сможет изменить ход эпидемии. Пока не существует вакцин, которые могли бы что-либо изменить в респираторно-вирусных инфекциях", — пояснил собеседник "Правды. Ру".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в РФ запустили массовое производство вакцины от COVID-19 "Спутник V", разработанной специалистами Центра имени Гамалеи. Вакцина уже поступила в регионы.﻿﻿