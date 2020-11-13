CDC: доказано - маски защищают того, кто их носит, от заражения COVID

Американский центр по контролю и профилактике заболеваний обновил свои рекомендации по маскам для лица.

Теперь специалисты утверждают, что они защищают владельца от заражения Covid-19, а не только окружающих бессимптомного носителя, как считалось ранее.

Большую часть 2020 года CDC рекомендовал использование масок для защиты сообщества от "бессимптомных или пресимптомных инфицированных носителей, которые чувствуют себя хорошо и могут не осознавать своей заразности для других", которые, по их оценкам, были ответственны за более чем 50% передач.

Однако в обновлённом руководстве CDC теперь говорит, что маски "также помогают уменьшить вдыхание" вируса тем, кто их носит.

"Исследования показали, что тканевые маски помогают уменьшить воздействие коронавируса на людей, фильтруя капли и частицы размером менее 10 микрон, хотя эффективность варьируется в зависимости от материала, толщины и количества слоев. Полипропилен может повысить эффективность, генерируя заряд статического электричества, который усиливает захват, в то время как шелк может отталкивать капли, чтобы перечислить только два примера, которые они упоминают. Несколько слоев ткани с более высоким количеством нитей" могут фильтровать почти 50 процентов мелких частиц размером менее 1 микрона", — написано в новой версии руководства.

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