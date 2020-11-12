ВОЗ: для завершения пандемии необходимо вакцинировать 70% населения

Для того чтобы пандемия COVID-19 пошла на спад, около 70% жителей Земли должны получить вакцину от инфекции. Только в таком случае заболевание не будет представлять угрозу, заявила Сумия Сваминатан, главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения.

"Возможно, около 70%", — передает РИА "Новости" её ответ на вопрос, какой процент населения должен быть вакцинирован, чтобы пандемия COVID-19 завершилась.

Также она отметила, что вакцина должна соответствовать всем необходимым стандартами ВОЗ по безопасности и эффективности.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пострегистрационные исследования вакцины "Спутник V" могут быть завершены в мае или июне 2021 года.

Ранее "Правда. Ру" писала, что в РФ запустили массовое производство вакцины от COVID-19 "Спутник V".﻿