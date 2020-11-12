Для того чтобы пандемия COVID-19 пошла на спад, около 70% жителей Земли должны получить вакцину от инфекции. Только в таком случае заболевание не будет представлять угрозу, заявила Сумия Сваминатан, главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения.
"Возможно, около 70%", — передает РИА "Новости" её ответ на вопрос, какой процент населения должен быть вакцинирован, чтобы пандемия COVID-19 завершилась.
Также она отметила, что вакцина должна соответствовать всем необходимым стандартами ВОЗ по безопасности и эффективности.
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пострегистрационные исследования вакцины "Спутник V" могут быть завершены в мае или июне 2021 года.
Ранее "Правда. Ру" писала, что в РФ запустили массовое производство вакцины от COVID-19 "Спутник V".
Мир должен срочно заняться ядерным разоружением. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.