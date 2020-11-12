Центр Гамалеи создаст препарат с антителами от COVID-19

Специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи планируют разработать лекарство от коронавируса на основе антител, заявил директор центра директор центра Александр Гинцбург.

По словам микробиолога, регистрация препарата от COVID-19 с моноклональными телами запланирована через год, отметил он.

"Девять месяцев уговариваем Минздрав немного дать денег. Две или три недели тому назад, когда Трамп выздоровел, начали давать деньги", — цитирует его слова агентство "Интерфакс".

У специалистов центра Гамалеи есть опыт по созданию такого препарата. На изготовление лекарства уйдёт примерно 3-4 месяца.

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