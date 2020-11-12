Эпидемиолог объяснила, может ли рыбий жир защитить от COVID-19

Норвежские учёные предложили изучить вопрос эффективности рыбьего жира для профилактики COVID-19, сообщает РИА "Новости".

Данную инициативу прокомментировала эпидемиолог Марина Вершинина.

Она сообщила, что никакие пищевые добавки, в том числе и рыбий жир, не являются абсолютной защитой от коронавируса.

Но рыбий жир является источником витаминов А и Е, которые укрепляют иммунитет, заявила эпидемиолог.

По словам эксперта, недостаточно просто принимать рыбий жир. Для достижения результата важно соблюдать комплекс мер, к числу которых относится соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты и антисептиков.

Рыбий жир представляет собой природный источник жирорастворимых витаминов и незаменимых жирных кислот. Они обладают противовоспалительным действием и положительно влияют на обмен вещества, а также на сердечно-сосудистую систему.