Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Друг связался с Андреем Губиным по телефону
Эксперт - о санкциях против "Газпрома": Штаты "расчищают рынок"
Пенсионерам напомнили о крайнем сроке замены банковской карты
Бабиков прокомментировал победу в масс-старте
Чего ждать Пекину от администрации Байдена? Мнение эксперта
Я же не на Луне обитаю. Валерий Сюткин недоволен размером своей пенсии
Россиянам могут разрешить управлять автомобилем с 17 лет, пишут СМИ
Криштиану Роналду не против вернуться в "Манчестер Юнайтед"
Ксения Собчак облачилась в хиджаб

Эпидемиолог объяснила, может ли рыбий жир защитить от COVID-19

Норвежские учёные предложили изучить вопрос эффективности рыбьего жира для профилактики COVID-19, сообщает РИА "Новости".

Эпидемиолог объяснила, может ли рыбий жир защитить от COVID-19

Данную инициативу прокомментировала эпидемиолог Марина Вершинина.

Она сообщила, что никакие пищевые добавки, в том числе и рыбий жир, не являются абсолютной защитой от коронавируса.

Но рыбий жир является источником витаминов А и Е, которые укрепляют иммунитет, заявила эпидемиолог.

По словам эксперта, недостаточно просто принимать рыбий жир. Для достижения результата важно соблюдать комплекс мер, к числу которых относится соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты и антисептиков.

Рыбий жир представляет собой природный источник жирорастворимых витаминов и незаменимых жирных кислот. Они обладают противовоспалительным действием и положительно влияют на обмен вещества, а также на сердечно-сосудистую систему.

Последние материалы
Эксперты раскрыли влияние технологии 5G на работу авиационных систем
Друг связался с Андреем Губиным по телефону
Эпидемиолог объяснила, может ли рыбий жир защитить от COVID-19
Эксперт - о санкциях против "Газпрома": Штаты "расчищают рынок"
Пенсионерам напомнили о крайнем сроке замены банковской карты
Бабиков прокомментировал победу в масс-старте
"Яблоко" на консервации: партию хотят закрыть от посторонних
Чего ждать Пекину от администрации Байдена? Мнение эксперта
Я же не на Луне обитаю. Валерий Сюткин недоволен размером своей пенсии
Россиянам могут разрешить управлять автомобилем с 17 лет, пишут СМИ
Популярное
Мир. Новости мира
Столтенберг: все должны избавиться от ядерного оружия, кроме НАТО

Мир должен срочно заняться ядерным разоружением. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг: все должны избавиться от ядерного оружия, кроме НАТО
Байден рано объявил о победе - RealClearPolitics пересчитал голоса
Мир. Новости мира
Байден рано объявил о победе - RealClearPolitics пересчитал голоса
Российский шоу-бизнес
Шнурова осудили за стихи про Дзюбу, и он исправился
Бывший СССР
Эксперт рассказал о последствиях закрытия торгпредств РФ в Литве и на Украине
Кристина Важенина Как спасти ребенка от опасного контента Кристина Важенина Наталия Красовская Вакцина против паники Наталия Красовская Василий Амирджанов Религиозные деятели хотят запретить жениться по любви Василий Амирджанов
Комментарии
Эксперт рассказал о последствиях закрытия торгпредств РФ в Литве и на Украине
Жители поселка под Смоленском обижены пустыми обещаниями губернатора
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
России надо вкладываться не в Белоруссию, а в Никарагуа
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Александр Домрин: при Байдене будут торжествовать русофобы
Почему псевдорелигиозные секты оказываются привлекательны для людей
Разведка донесла: эксперт рассказал, почему Путин не поздравил Байдена
Разведка донесла: эксперт рассказал, почему Путин не поздравил Байдена
Религиозные деятели хотят запретить жениться по любви
Почему псевдорелигиозные секты оказываются привлекательны для людей
Власть не может дать народу "светлое будущее"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников