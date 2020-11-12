В России выявили более 21 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России снова растёт число случаев заражения COVID-19. За минувшие сутки число инфицированных достигло 21608 человек. Теперь общее число заболевших составляет 1858568 человек.

Рост числа инфицированных зафиксирован в Москве и в Петербурге. Так, за последние сутки в столице выявили 5997 новых случаев заражения, а в Петербурге — 1667 человек, что стало "рекордом" за весь период пандемии, сообщает оперштаб.

Новые "рекорды" также зафиксированы в статистике выздоровлений и смертей. За сутки из больниц было выписано 18811 человек. Жертвами COVID-19 стали 439 человек. В общей сложности с начала пандемии от коронавирусной инфекции вылечились 1388168 человек, умерли — 32032.

Стоит напомнить, что ранее, 11 ноября, в России наблюдалось снижение числа заражённых COVID-19. В этот день было зафиксировано менее 20 тыс. случаев инфицирования. Снижение показателя наблюдалось впервые с 5 ноября.