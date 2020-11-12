По данным российского Минздрава, у 31% выявленных заражённых коронавирусом, болезнь протекает бессимптомно.
Что это значит и как понять, что ты болен - в эфире НСН рассказал Владимир Болибок, врач иммунолог-аллерголог.
Доктор первым делом успокоил:
если болезнь протекает без симптомов, то она для самого больного, мало того, что дискомфорта и неприятных ощущений не доставляет, так еще и неопасна.
В таком случае коронавирус, попав в организм человека, какое-то время «живёт» на слизистых оболочках. Иммунная система, «почуяв чужака» вырабатывает антитела и уничтожает его.
То есть, по словам Болибока, болезни как таковой не наступает. Речь в данном случае идёт лишь о заражении.
Конечно, самый надёжный способ - тест. Но бесконечное число раз его проводить вряд ли кто-то будет, ибо дорого и очереди (особенно в регионах) - километровые.
Но, если был контакт с заболевшим - тест необходимо сделать.
Анатолий Альштейн, вирусолог НИЦ им. Гамалеи, напоминает, что бессимптомные заражённые опасны для окружающих, поскольку являются распространителями вируса.
Мир должен срочно заняться ядерным разоружением. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.