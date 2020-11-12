Бессимптомный COVID – что это? Ответ иммунолога

По данным российского Минздрава, у 31% выявленных заражённых коронавирусом, болезнь протекает бессимптомно.

Что это значит и как понять, что ты болен - в эфире НСН рассказал Владимир Болибок, врач иммунолог-аллерголог.

Доктор первым делом успокоил:

если болезнь протекает без симптомов, то она для самого больного, мало того, что дискомфорта и неприятных ощущений не доставляет, так еще и неопасна.

В таком случае коронавирус, попав в организм человека, какое-то время «живёт» на слизистых оболочках. Иммунная система, «почуяв чужака» вырабатывает антитела и уничтожает его.

То есть, по словам Болибока, болезни как таковой не наступает. Речь в данном случае идёт лишь о заражении.

Как понять, что человек заражен коронавирусом

Конечно, самый надёжный способ - тест. Но бесконечное число раз его проводить вряд ли кто-то будет, ибо дорого и очереди (особенно в регионах) - километровые.

Но, если был контакт с заболевшим - тест необходимо сделать.

Анатолий Альштейн, вирусолог НИЦ им. Гамалеи, напоминает, что бессимптомные заражённые опасны для окружающих, поскольку являются распространителями вируса.