Зелёные овощи и травы помогут защитить дыхательные пути

В городском воздухе очень высокий уровень концентрации вредных веществ. Из-за этих ядовитых испарений у человека могут возникнуть проблемы с дыханием. Но есть продукты, которые помогут защитить дыхательные пути, сообщает журнал "Профиль".

По словам диетолога Рупали Датта, витамин С является самым мощным антиоксидантом для нашего организма. Этот витамин входит в состав таких продуктов, как авокадо, томаты, листья амаранта. Для того чтобы сохранить здоровье лёгких, нужно ежедневно употреблять кориандр.

Брокколи также укрепляет иммунитет.

Улучшить состояние лёгких помогут и травы. Одной из них является петрушка — источник витаминов А, С и К. Также полезен базилик, с помощью этой травы лечат кашель и простуду. Базилик помогает расширить дыхательные пути, избавляет от чувства сдавленности в груди.

Не менее полезной травой является пажитник. Он помогает уменьшить воспаление. В шпинате много различных питательных веществ, таких как магний, железо и марганец, поэтому он не менее полезен для здоровья.