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Медучреждениям в два раза повысили выплаты за пациентов с пневмонией

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о повышении тарифов на лечение госпитализированных пациентов с пневмонией.

Медучреждениям в два раза повысили выплаты за пациентов с пневмонией

Он пояснил, что было принято решение о пересмотре тарифов на оплату случаев госпитализации в зависимости от их степени тяжести. Также изменение будет распространяться на больницы, в которых проходят лечение пациенты с пневмонией.

"Внебольничная пневмония: стоимость ведения пациента увеличена в два раза", — отметил он.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что надеется на окончание обострения ситуации с COVID-19 в России. Он считает, что осенний период будет последним в плане распространения вируса.

Ранее "Правда. Ру" писала, что Минздрав РФ изменил правила лечения пациентов с коронавирусом. С 8 ноября рассчитывать на домашнее лечение смогут только те россияне, которые имеют в распоряжении отдельную комнату и не проживают вместе с людьми, страдающими от хронических заболеваний.

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