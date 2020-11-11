Токсиколог оценил безопасность дезинфекции помещений и улиц

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik оценил безопасность дезинфекции помещений и улиц.

"Такая обработка ведётся веществами, которые разрешены для оборота, токсичность которых изучалась", — заявил он.

Эксперт сообщила, что есть определённые группы веществ, предназначенные для использования в разных условиях. Так, для дезинфекции закрытых помещений применяются одни препараты, на открытых площадях — другие.

"Дезинфектанты не обладают летальной токсичностью для человека. Но, скажем, головные боли, тошнота и слабость могут появиться — такие случаи были, но всё реже и реже случаются", — пояснил Водовозов.

Эксперт также отметил, что детские учреждения обрабатываются по специальным правилам. К веществам, которые используются для их обработки, существуют определённые требования, прописаны концентрации.