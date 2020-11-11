Пандемия COVID-19 вызвала всплеск психических расстройств

Эпидемия коронавируса спровоцировала эпидемию психических расстройств. К такому выводу пришёл Роберт Йолкен из Медицинской школы Джонса Хопкинса.

Учёный проанализировал статистику об оказании помощи врачей более 69 миллионам человек. Данные брались из электронных медицинских карт.

В результате исследования выяснилось, что у пациентов с COVID-19 чаще наблюдаются тревожные расстройства, бессонница и деменция. Причём у людей с психическими заболеваниями более высокий риск заражения COVID-19.

Йолкен отмечает, что эти выводы совпадают с исследованиями других специалистов. По их данным, пандемия "испанки" в начале XX века привела к значительному росту числа людей с неврологическими и психиатрическими расстройствами.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что анализ эмоций поможет избавиться от стресса из-за COVID-пандемии.

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