Как не заразиться, если дома есть больной COVID-19?

С ноября вступили в силу новые правила лечения пациентов с COVID-19 на дому. Теперь пациенты могут лечиться в домашних условиях при условии, что у них есть отдельная комната, при этом в квартире не должны проживать лица пожилого возраста или с хроническими заболеваниями.

О том, как избежать заражения, находясь в одной квартире с коронавирусным больным, в интервью "Радио 1" рассказала научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины "Гранд-Клиник" Ольга Шуппо.

"Первое — изоляция больного. Ежедневная влажная уборка всех других комнат и протирание ручек спецсредствами. Рекомендую также ароматерапию. Надо включить аромалампу с хвойными маслами — они обладают вирусоцидным действием, поэтому дезинфицируют воздух. Ещё можно использовать пульверизатор: капаем в воду масла и орошаем комнату. Все вирусные частицы осаждаются на пол, и после этого делается генеральная уборка", — пояснила она.

Кроме того, проживающим в одной квартире с больным COVID-19 стоит принимать индукторы интерферона, но перед этим нужно проконсультироваться с врачом.

Для профилактики рекомендуется принимать витамины, особенно важны витамины C и D.

При выходе из комнаты больной должен надевать маску. Есть он должен из отдельной посуды.

Главная защита от COVID-19 — иммунитет

Для укрепления иммунитета важен полноценный сон. Спасть лучше ложиться до 11 часов вечера.

Также имеет значение рацион. Шуппо рекомендует снизить употребление простых углеводов и больше употреблять овощей, белков и жиров, как растительного, так и животного происхождения.

Ещё одной составляющей крепкого здоровья является физическая активность на свежем воздухе.