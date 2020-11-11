С ноября вступили в силу новые правила лечения пациентов с COVID-19 на дому. Теперь пациенты могут лечиться в домашних условиях при условии, что у них есть отдельная комната, при этом в квартире не должны проживать лица пожилого возраста или с хроническими заболеваниями.
О том, как избежать заражения, находясь в одной квартире с коронавирусным больным, в интервью "Радио 1" рассказала научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины "Гранд-Клиник" Ольга Шуппо.
"Первое — изоляция больного. Ежедневная влажная уборка всех других комнат и протирание ручек спецсредствами. Рекомендую также ароматерапию. Надо включить аромалампу с хвойными маслами — они обладают вирусоцидным действием, поэтому дезинфицируют воздух. Ещё можно использовать пульверизатор: капаем в воду масла и орошаем комнату. Все вирусные частицы осаждаются на пол, и после этого делается генеральная уборка", — пояснила она.
Кроме того, проживающим в одной квартире с больным COVID-19 стоит принимать индукторы интерферона, но перед этим нужно проконсультироваться с врачом.
Для профилактики рекомендуется принимать витамины, особенно важны витамины C и D.
При выходе из комнаты больной должен надевать маску. Есть он должен из отдельной посуды.
Для укрепления иммунитета важен полноценный сон. Спасть лучше ложиться до 11 часов вечера.
Также имеет значение рацион. Шуппо рекомендует снизить употребление простых углеводов и больше употреблять овощей, белков и жиров, как растительного, так и животного происхождения.
Ещё одной составляющей крепкого здоровья является физическая активность на свежем воздухе.
"Нужна умеренная физическая нагрузка на свежем воздухе. В идеале — скандинавская ходьба", — подытожила собеседница "Радио 1".
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