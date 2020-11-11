Кардиологи перечислили неочевидные признаки сердечного приступа

Сердечный приступ представляет собой патологическое состояние, которое может привести к серьёзным последствиям для здоровья человека. Но если внимательно относиться к тем знакам, которые подаёт организм, то угрозу можно предотвратить, сообщает журнал "Профиль".

К предвестникам сердечного приступа относятся боль в области груди, плеча, спины или челюсти. Но есть и другие, неочевидные признаки, которые не стоит оставлять без внимания. Это постоянная трудноизлечимая икота. Она может беспокоить человека в течение нескольких дней или недель.

"При недостатке кислорода в сердце раздражаются нервы диафрагмы, а также дыхательная мышца под сердцем, что и провоцирует икоту", — объясняют кардиологи.

Кроме того, о развитии сердечных заболеваний могут говорить несварение желудка или ощущение холода. Такие симптомы сердечного приступа часто проявляются у людей с диабетом.