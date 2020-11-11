Врач перечислила продукты, провоцирующие высокое давление

Повышенное артериальное давление можно контролировать, если включить в рацион определённые полезные продукты. Но некоторые продукты, которые на первый взгляд кажутся безвредными, могут негативно отразиться на состоянии здоровья, заявила в интервью Express гендиректор компании Blood Pressure Кэтрин Дженнер.

Она отметила, что на показатели артериального давления оказывают влияние такие факторы, как:

наследственность;

возраст;

анамнез;

образ жизни;

лишний вес;

место рождения.

При высоком давлении особенно опасна соль, так как она нарушает естественный водный баланс в организме и приводит к задержке жидкости, что повышает давление на стенки сосудов. Поэтому стоит исключить из рациона продукты с высоким содержанием соли:

томатный кетчуп;

соус песто;

хлеб;

круассаны;

сливочное масло и маргарин;

бекон и колбасы.

Также не рекомендуется употреблять жареные блюда, майонез, чипсы и фастфуд.

Соль можно заменить на перец чили, лимон, травы и специи, в которых низкое содержание натрия.