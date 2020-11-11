Повышенное артериальное давление можно контролировать, если включить в рацион определённые полезные продукты. Но некоторые продукты, которые на первый взгляд кажутся безвредными, могут негативно отразиться на состоянии здоровья, заявила в интервью Express гендиректор компании Blood Pressure Кэтрин Дженнер.
Она отметила, что на показатели артериального давления оказывают влияние такие факторы, как:
При высоком давлении особенно опасна соль, так как она нарушает естественный водный баланс в организме и приводит к задержке жидкости, что повышает давление на стенки сосудов. Поэтому стоит исключить из рациона продукты с высоким содержанием соли:
Также не рекомендуется употреблять жареные блюда, майонез, чипсы и фастфуд.
Соль можно заменить на перец чили, лимон, травы и специи, в которых низкое содержание натрия.
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