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Владимир Круглый объяснил, зачем нужны нормативы на осмотр пациента

Министерство здравоохранения РФ утвердило максимально допустимое время приёма пациентов у врачей разных специальностей. О том, насколько приемлемы данные нормативы в работе врача, в интервью "Правде.Ру" рассказал член Комитета Совета Федерации по социальной политике, детский врач-онколог, заслуженный врач России Владимир Игоревич Круглый.

Владимир Круглый объяснил, зачем нужны нормативы на осмотр пациента

"Эти нормы ежегодно утверждаются Минздравом. Это происходит абсолютно всегда и всегда вызывает определённые эмоции, поскольку людям кажется, что всегда мало времени на осмотр.

Почему это время вообще регламентируется? Это нужно только для планирования. Очень важно иметь такие нормы, нормативы осмотра для планирования записи пациента в поликлинике к соответствующему специалисту. 

Если врачу понадобится больше времени, безусловно, он может потратить столько времени, сколько ему необходимо для этого. Никаких санкций, никаких штрафов за это на врача никогда не накладывается.

Но сегодня в основном у нас запись к врачу идёт через несколько каналов, и она всегда предварительная, то есть без записи сейчас всё меньше и меньше людей приходит в поликлинику. В связи с этим и стали необходимыми такие нормы. Ещё раз повторюсь, они нужны для планирования записи к специалисту", — пояснил собеседник "Правды.Ру".

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