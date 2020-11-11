ВОЗ сообщила о новом "рекорде" по числу заражений COVID-19

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) озвучили печальную статистику пандемии COVID-19 во всём мире. Число заражённых снова превзошло все предыдущие показатели.

За период с 2 по 8 ноября число инфицированных коронавирусом выросло более чем на 3,6 млн. Это на 8% больше, чем за предыдущую неделю.

Количество смертельных случаев увеличилось на 54 тыс., сообщает ТАСС.

Больше всего заболевших в европейских странах. Среди отдельных стран на первых местах США, Франция и Индия.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ситуация с пандемией коронавируса уже вышла за рамки чрезвычайной. Также он отметил, что пандемия COVID-19 негативно отражается на лечении других болезней во всех странах мира.

Ранее депутат Госдумы, глава движения НОД Евгений Фёдоров заявил, что с помощью коронавируса идёт уничтожение неугодных США.