Употребление орехов положительно влияет на мужскую фертильность

Американские учёные совместно с коллегами из Испании провели исследование, чтобы выяснить, как с помощью диеты минимизировать негативное влияние окружающей среды на мужскую фертильность.

Специалисты пришли к выводу, что в этом помогут древесные орехи. Результаты научной работы они опубликовали в журнале Andrology.

Некоторые наблюдения показали, что употребление грецких орехов, фундука и миндаля способствует метилированию ДНК сперматозоидов, улучшая их функции.

Участниками исследования стали 72 мужчины. Их разделили на две группы.

Участники первой группы (48 человек) употребляли орехи. Вторая группа была контрольной. В результате выяснилось, что смесь орехов значительно улучшило количество, жизнеспособность, подвижность и морфологию сперматозоидов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что грецкие орехи являются самым полезным продуктом для сердца.