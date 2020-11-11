Американские учёные совместно с коллегами из Испании провели исследование, чтобы выяснить, как с помощью диеты минимизировать негативное влияние окружающей среды на мужскую фертильность.
Специалисты пришли к выводу, что в этом помогут древесные орехи. Результаты научной работы они опубликовали в журнале Andrology.
Некоторые наблюдения показали, что употребление грецких орехов, фундука и миндаля способствует метилированию ДНК сперматозоидов, улучшая их функции.
Участниками исследования стали 72 мужчины. Их разделили на две группы.
Участники первой группы (48 человек) употребляли орехи. Вторая группа была контрольной. В результате выяснилось, что смесь орехов значительно улучшило количество, жизнеспособность, подвижность и морфологию сперматозоидов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что грецкие орехи являются самым полезным продуктом для сердца.
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