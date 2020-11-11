Срок жизни COVID-19 в основных видах комаров может составлять до суток.
Учёные провели исследование на комарах Aedes aegypti, Aedes albopictus и Culex quinquefasciatus, распространённых в Китае.
"Результаты продемонстрировали отсутствие размножения вируса в комарах данных видов и быструю гибель вируса в комаре в течение 24 часов", — сообщила в интервью РИА новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.
Карань подчеркнула, что большинство вирусов и бактерий, переносчиками которых являются комары, не приводят к развитию респираторных вирусных заболеваний. Кроме того, они не передаются человеку воздушно-капельным путем. Но если эти бактерии и вирусы попадаются в человеческий организма, то начинаются размножаться в клетках кровеносной, лимфатической и нервной системы.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, как комары находят цель для укуса.
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