Иммунолог Ирина Ярцева назвала сроки новой вспышки COVID-19

Новая вспышка COVID-19, как и ОРВИ, может произойти в начале весны, заявила в эфире НСН иммунолог Ирина Ярцева.

"Обычно волны ОРВИ бывают осенние и весенние, это октябрь-ноябрь осенью и март весной", — пояснила она.

Врачам пока сложно сказать, сколько времени россияне будут вынуждены носить защитные маски.

"Это вопрос к руководству. Мы же не носим в обычный сезон ОРВИ маски. Зачем сейчас ходить в масках?" — удивилась она.

Ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ Максим Гультяев заявил, что со временем коронавирус станет сезонным заболеванием.

Также он отметил, что четвёртой волны инфекции в 2021 году, скорее всего, не будет, так как к этому времени система здравоохранения будет во всеоружии.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что дефицит витамина D повышает риск заражения COVID-19.