Новая вспышка COVID-19, как и ОРВИ, может произойти в начале весны, заявила в эфире НСН иммунолог Ирина Ярцева.
"Обычно волны ОРВИ бывают осенние и весенние, это октябрь-ноябрь осенью и март весной", — пояснила она.
Врачам пока сложно сказать, сколько времени россияне будут вынуждены носить защитные маски.
"Это вопрос к руководству. Мы же не носим в обычный сезон ОРВИ маски. Зачем сейчас ходить в масках?" — удивилась она.
Ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ Максим Гультяев заявил, что со временем коронавирус станет сезонным заболеванием.
Также он отметил, что четвёртой волны инфекции в 2021 году, скорее всего, не будет, так как к этому времени система здравоохранения будет во всеоружии.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что дефицит витамина D повышает риск заражения COVID-19.
Телеведущий канала НТВ Александр Колтовой погиб при крушении легкомоторного самолёта Cessna 7 ноября.