Перец чили снижает риск преждевременной смерти - исследование

Специалисты кардиологической ассоциации США пришли к выводу, что регулярное употребление перца чили снижает риск ранней смерти и увеличивает продолжительность жизни, сообщает Fox.

Учёные проанализировали 4729 исследований из пяти ведущих мировых баз данных здравоохранения. Они сравнили показатели 570 тыс. человек из США, Италии, Китае и Иране.

В результате специалисты пришли к выводу, что у людей, в рационе которых присутствует перец чили, риск смерти от болезней сердца и сосудов снижается на 26%, от онкологических заболеваний — на 23% и на 25% — от других причин, если сравнивать их с теми, кто этот продукт ест редко или вообще его не употребляет.

Перец чили обладает противовоспалительным, антиоксидантными и противораковыми свойствами. Также он регулирует уровень глюкозы в крови.