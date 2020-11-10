В Омской области введут карантин по бешенству

В Тевризском районе Омской области выявили очаг смертельного заболевания. Оно опасно как для животных, так и для людей. В Управлении Россельхознадзора по Омской области заявили, что на севере области выявлен очаг бешенства.

Исследование биоматериала проводили специалисты БУ ОО "Омская областная ветеринарная лаборатория". Бешенство выявили в самом районном посёлке у лисы.

В настоящее время там проводятся необходимые профилактические мероприятия. В ближайшее время в населённом пункте введёт карантин.

Стоит напомнить, что бешенство представляет собой смертельно опасное заболевание. У заражённого развивается воспаление головного мозга.

Вирус распространяется по нервным путям и приводит к тяжёлым нарушениям, которые приводят к смерти.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Индии создали вакцину от бешенства на основе вируса болезни Ньюкасла.