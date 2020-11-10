Эксперты назвали части курицы, которые нельзя есть

Британские специалисты совместно с коллегами из Китая пришли к выводу, что употребление определённых частей курицы может негативно отразиться на здоровье человека.

Специалисты утверждают, что на куриной грудке находится большое количество бактерий и паразитов, поэтому не стоит злоупотреблять этой частью птицы.

Также эксперты не рекомендуют есть куриные лёгкие, так как в них также содержатся бактерии и паразиты. Они сохраняются даже после термической обработке, сообщает Sohu.

В куриной голове также накапливаются вещества, которые могут быть опасны для здоровья человека. Отмечается также, что в куриной голове могут накапливаться опасные для здоровья человека вещества.

Что касается куриной шкуры, то она не содержит ничего полезного. Куриная шкура богата жиром, а на её поверхности накапливается много бактерий.

Ранее российский диетолог Светлана Фус заявила, что наиболее полезным для иммунитета мясом является куриное филе.