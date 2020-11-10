Одиночество негативно отражается на психическом здоровье человека

Пандемия COVID-19 и вызванная ею социальная изоляция приводят к тому, что многие люди, особенно пожилого возраста, чувствуют себя одинокими.

Психологи из Университетского колледжа Лондона провели ряд исследований, которые показали, что это может негативно отразиться на психическом здоровье человека.

Специалисты проанализировали состояние более чем 4,2 жителей Великобритании в возрасте 52 года и старше. Пациенты в течение 12 лет отвечали на вопросы об их социальной активности, одиночестве и признаках депрессии, сообщает Medical Xpress.

Со временем у людей, чувствующих себя одинокими, симптомы депрессии усиливаются. Около 18% случаев депрессии у пожилых британцев могут быть связаны именно с этим состоянием.

"Мы обнаружили, что одиночество было большим фактором риска депрессии, чем количество социальных контактов и уровень поддержки", — пояснила доктор Джемма Льюис.

Психологи призывают социальных работников и медиков, работающих с людьми пожилого возраста, обратить особое внимание на этот симптом и в случае необходимости помочь им справиться с чувством одиночества.