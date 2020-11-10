Археологи пытаются раскрыть тайну средневековой польской деревни

Польские археологи уже в течение двух лет проводят раскопки в деревне Поняты-Велки. Во время строительства газохранилища недалеко от Варшавы учёные нашли более 200 артефактов XI-XIII веков. Данные находки помогут специалистам рассказать об экономике данного поселения.

"Такое богатство редко встречается в деревнях того периода и в этой части Мазовии, и за её пределами. Ценные находки ожидаешь скорее от замков", — рассказал научный руководитель раскопок Якуб Аффельски.

К числу наиболее важных находок относится свинцовая пластина с декоративным рисунком лица, а также артефакт из медного сплава в форме лица. Возможно, он использовался в качестве пряжки для пояса, сообщает журнал "Профиль" со ссылкой на издание Nauka w Polsce. Учёные предполагают, что в эпоху Средневековья здесь находился центр металлургического производства.

Археологи намерены выяснить, почему в польском поселении много предметов, которые относятся к культуре Киевской Руси. Также учёным планируют найти ответ на вопрос, почему в земле осталось такое количество металлических изделий, которые были довольно дорогими в то время. Такое бывает, если деревню разоряют во время войны, но никаких следов вторжения археологи не обнаружили.