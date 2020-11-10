Употребление морковного сока продлевает жизнь

Учёные провели исследование, в результате которого выяснили, что употребление морковного сока положительно влияет на продолжительность жизни человека. Дело в том, что в моркови содержится большое количество витаминов, минералов и микроэлементов, полезных для организма.

В напитке имеются белок, витамины А, С и К. Кроме того, морковный сок содержит каротиноидные пигменты, играющие роль антиоксидантов.

Благодаря содержанию витаминов А и С, употребление морковного сока помогает предотвратить повреждение клеток иммунитета от свободных радикалов.

Содержащиеся в нём полиацетилены, бета-каротин и лютеин способны бороться с раком крови. В процессе эксперимента учёные обратили внимание, если лейкозные клетки обработать экстрактом моркови, то в течение 73 часов наблюдалось уменьшение роста злокачественных клеток.