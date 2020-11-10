Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
"Нас должно собраться очень много": в Грузии не стихают протесты
Глава Минобороны Украины заболел коронавирусом
Брижит Бардо раскритиковала современное кино
Оптимизм российского бизнеса снизился до уровня 11-летней давности
В Карабах вылетел десятый самолёт с российскими миротворцами
В Белоруссии может появиться ещё одна АЭС
Поручения Путина по лесной отрасли могут быть выполнены лишь чудом
Блогер Екатерина Диденко забеременела в третий раз
Меган Маркл поссорилась с мужем и сбежала от него в Мексику

Врачи перечислили первые "незаметные" симптомы болезни Паркинсона

Медики перечислили первые десять "незаметных" симптомов, которые проявляются у людей с болезнью Паркинсона. Однако врачи говорят о заболевании только тогда, когда проявляется сразу несколько признаков.

Врачи перечислили первые "незаметные" симптомы болезни Паркинсона

Первым симптомом, говорящим о развитии болезни, является тремор конечностей либо подбородка. Такое состояние может быть также вызвано стрессом, приёмом лекарств или физическими нагрузками.

Вторым симптомом является уменьшение почерка. Третий признак — потеря обоняния. Некоторые пациенты начинают замечать, что они не могут почувствовать запах продуктов. Также потеря обоняние может говорить о простуде.

Проблемы со сном также могут говорить о развитии Паркинсона. Кроме того, многие люди с данным заболеванием вздрагивают во сне.

Распространённым признаком заболевания являются проблемы во время ходьбы.

К числу ранних симптомов также относятся скованность или боль в бедрах или плечах. Также может возникнуть такой симптом как ощущение "прилипших к полу" ногах. При болезни Паркинсона у пациентов могут возникнуть хрипота, сутулость частое появление тревоги на лице и головокружение.

 

Последние материалы
Врачи перечислили первые "незаметные" симптомы болезни Паркинсона
Бородина отказывается от участия в малобюджетных проектах
Юрий Белоусов: "Первичное звено здравоохранения сильно отстало"
"Нас должно собраться очень много": в Грузии не стихают протесты
Глава Минобороны Украины заболел коронавирусом
Доктор Комаровский: "Пневмония" не является диагнозом
Брижит Бардо раскритиковала современное кино
Оптимизм российского бизнеса снизился до уровня 11-летней давности
В Карабах вылетел десятый самолёт с российскими миротворцами
Адвокат и госмашина: неравные роли
Популярное
Российский шоу-бизнес
Опубликованы последние слова Колтового диспетчеру

Телеведущий канала НТВ Александр Колтовой погиб при крушении легкомоторного самолёта Cessna 7 ноября.

Опубликованы последние слова Колтового диспетчеру
Дрожжина возмущена поведением дочери и вдовы Баталова
Российский шоу-бизнес
Дрожжина возмущена поведением дочери и вдовы Баталова
США и Канада. Новости и аналитика
Разведка донесла: эксперт рассказал, почему Путин не поздравил Байдена
Общество
Коррупционно-личная история вице-премьера Абрамченко
Игорь Буккер Шаровые молнии приходят из другого измерения? Игорь Буккер Василий Амирджанов Дзюба своими руками лишил себя капитанства и сборной Василий Амирджанов Любовь Степушова Кто признал Байдена президентом, а кто отказался. И почему Любовь Степушова
Комментарии
Эксперт объяснил важность карабахского города Шуша
Власти взяли курс на снижение уровня жизни россиян
"Иначе будет плохо": западные ученые призвали срочно спасать демократию
Эксперт объяснил важность карабахского города Шуша
Разведка донесла: эксперт рассказал, почему Путин не поздравил Байдена
Закатов: ответственность за революцию лежит и на императорском доме
Леонид Зюганов: в нашей стабильности есть абсолютно нестабильные моменты
Российский вертолет сбит в Армении
Что даст поворот к плановой экономике
Коррупционно-личная история вице-премьера Абрамченко
В Ивановском соединении ВДВ прошли занятия со специалистами РХБ защиты
Вот приедет Байден: в ожидании санкций против России
Российский вертолет сбит в Армении
Кто следующий: регионы России начали банкротиться
Кто следующий: регионы России начали банкротиться
Лондон готов воевать с Россией на Украине
Камала Харрис готовится заменить "умирающего" Байдена
Мигранты начали диктовать Европе законы и правила
Кто следующий: регионы России начали банкротиться
Неутешительные прогнозы: доллар по 100 руб и безработица
Россиян обманывают: поддержка мигрантов вместо народа
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников