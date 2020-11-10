Врачи перечислили первые "незаметные" симптомы болезни Паркинсона

Медики перечислили первые десять "незаметных" симптомов, которые проявляются у людей с болезнью Паркинсона. Однако врачи говорят о заболевании только тогда, когда проявляется сразу несколько признаков.

Первым симптомом, говорящим о развитии болезни, является тремор конечностей либо подбородка. Такое состояние может быть также вызвано стрессом, приёмом лекарств или физическими нагрузками.

Вторым симптомом является уменьшение почерка. Третий признак — потеря обоняния. Некоторые пациенты начинают замечать, что они не могут почувствовать запах продуктов. Также потеря обоняние может говорить о простуде.

Проблемы со сном также могут говорить о развитии Паркинсона. Кроме того, многие люди с данным заболеванием вздрагивают во сне.

Распространённым признаком заболевания являются проблемы во время ходьбы.

К числу ранних симптомов также относятся скованность или боль в бедрах или плечах. Также может возникнуть такой симптом как ощущение "прилипших к полу" ногах. При болезни Паркинсона у пациентов могут возникнуть хрипота, сутулость частое появление тревоги на лице и головокружение.