Доктор Комаровский: "Пневмония" не является диагнозом

Врач и телеведущий доктор Евгений Комаровский выложил на своём YouTube-канале видео, в котором заявил, что "пневмония" не является диагнозом. Она представляет собой воспалительный процесс в лёгких. Он может быть как бактериальным, так и вирусным.

Пневмония и антибиотики

Бактериальную пневмонию обычно лечат антибиотиками, а вирусное заболевание такими лекарствами лечить нельзя, иначе это только ухудшит состояние пациента.

Определить характер пневмонии может только врач.

"Медицинская наука давным-давно доказала, что профилактическое применение антибиотиков — это огромная глупость, что это не работает, что это неэффективно", — пояснил доктор Комаровский.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял популярные мифы о медицинских масках. Специалист подчеркнул, что маски могут только предотвратить распространение вируса от заражённых людей, но они не защищают от коронавируса.

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