Врач и телеведущий доктор Евгений Комаровский выложил на своём YouTube-канале видео, в котором заявил, что "пневмония" не является диагнозом. Она представляет собой воспалительный процесс в лёгких. Он может быть как бактериальным, так и вирусным.
Бактериальную пневмонию обычно лечат антибиотиками, а вирусное заболевание такими лекарствами лечить нельзя, иначе это только ухудшит состояние пациента.
Определить характер пневмонии может только врач.
"Медицинская наука давным-давно доказала, что профилактическое применение антибиотиков — это огромная глупость, что это не работает, что это неэффективно", — пояснил доктор Комаровский.
Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял популярные мифы о медицинских масках. Специалист подчеркнул, что маски могут только предотвратить распространение вируса от заражённых людей, но они не защищают от коронавируса.
Телеведущий канала НТВ Александр Колтовой погиб при крушении легкомоторного самолёта Cessna 7 ноября.