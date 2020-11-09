Терапевт объяснила, как восстановиться после COVID-19

Людям, которые переболели COVID-19, следует наблюдаться у врача, а также принимать витамины группы B, сообщила терапевт Яна Осинцева.

Она пояснила, что к врачу следует обратиться через месяц после выздоровления, а потом провериться через три и через шесть месяцев.

В случае необходимости врач направит на рентген или компьютерную томографию.

Многих пациентов после COVID-19 беспокоят проблемы с органами дыхания, а также неврологические осложнения. У людей возникают утомляемость, раздражительность, проблемы со сном и периодические боли в теле. При наличии данных симптомов следует обратиться к неврологу, цитирует слова специалиста "Петербургский дневник"

Для того чтобы организм быстрее восстановился после коронавируса, Осинцева рекомендует принимать витамины группы B, посещение барокамеры, а также занятия дыхательной гимнастикой и ингаляции.