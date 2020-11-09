Эпидемиолог оценил риск заражения COVID-19 в самолётах и аэропортах

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов в интервью URA. RU оценил риск заражения коронавирусной инфекцией в самолётах и аэропортах.

"Воздух в самолёте проходит через системы кондиционирования, в которых установлены hepa-фильтры. Они способы уловить практически все вирусные частицы", — заявил он.

По словам эксперта, наибольший риск представляют сидящие рядом пассажиры, если они не соблюдают масочный режим.

Кроме того, можно заразиться в здании аэропорта, так как там большое скопление людей.

Выгоняйлов отметил, что все пассажиры должны соблюдать индивидуальные меры защиты.

Ранее главный врач медицинского центра "Лидер медицины" Евгений Тимаков рассказал, что риск заразиться коронавирусной инфекцией в кафе и ресторанах, которые хорошо проветриваются, намного ниже, чем в заведениях общепита с плохой вентиляцией.