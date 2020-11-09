Минздрав РФ утвердил новые нормативы на осмотр пациентов

Министерство здравоохранения РФ утвердило максимально допустимое время приёма пациентов у врачей разных специальностей. Нововведение вступило в силу 9 ноября.

Так, согласно тексту документа, врач-фтизиатр должен проводить осмотр больного за 35 минут. Пульмонологи и хирурги обязаны осмотреть пациента за 26 минут. Осмотр у онколога не должен превышать 23 минут.

Гематологам и инфекционистам на каждого больного отводится треть часа.

На заполнение медицинских карт и другой необходимой документации врачи могут тратить 35-39% времени приёма.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пациенты, у которых был диагностирован коронавирус, могут проходить лечение в домашних условиях только при условии, если у них есть отдельная комната, и они согласны выполнять все предписания врача.