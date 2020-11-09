Комбинация мёда и чёрного тмина поможет в лечении COVID-19

Недавно специалисты провели клинические испытания, чтобы выяснить, насколько употребление мёда и чёрного тмина эффективно при коронавирусе, сообщает ToDay News Ufa.

Участниками исследования стали пациенты с COVID-19 различной степени тяжести.

Их разделили на две группы. Добровольцам из первой группы каждый день давали по одному грамму мёда и чёрного тмина на килограмм массы человека. Участники второй группы каждый день в течение двух недель принимали плацебо.

Эксперты пришли к выводу, что ежедневное потребление мёда в сочетании с чёрным тмином помогает вывести вирус из организма. Также данные продукты снижают тяжесть течения заболевания.

В ходе эксперимента чёрный тмин и мёд улучшали состояние пациентов со средней степенью тяжести на третий день, а пациентов с тяжёлой формой — на седьмой день.

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