Для того чтобы предотвратить развитие меланомы (разновидности рака кожи), нужно регулярно проверять родинки.
В первую очередь должно насторожить появление новых родинок или изменение уже существующих.
Для определения меланомы медики рекомендуют применять метод ABCDE, сообщает Express. Это критерии, по которым следует периодически осматривать родинки:
В случае если вы обнаружили, что у родинки изменились цвет, форма или размер, нужно сразу обратиться к врачу.
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