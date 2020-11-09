Врачи перечислили признаки перерождения родинки в меланому

Для того чтобы предотвратить развитие меланомы (разновидности рака кожи), нужно регулярно проверять родинки.

В первую очередь должно насторожить появление новых родинок или изменение уже существующих.

Для определения меланомы медики рекомендуют применять метод ABCDE, сообщает Express. Это критерии, по которым следует периодически осматривать родинки:

"A" — ассиметрия: обычно меланома имеет неправильную форму.

"B" означает края (border) — у опасных родинок обычно неровные границы.

"C" обозначает цвет (color) — меланомы могут быть нескольких цветов одновременно.

"D" — это диаметр, злокачественные образования обычно превышает 6 мм в диаметре.

"E" — это эволюция очага.

В случае если вы обнаружили, что у родинки изменились цвет, форма или размер, нужно сразу обратиться к врачу.

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