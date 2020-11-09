Антитела к COVID-19 обнаружили у пациентов с другими заболеваниями

Обычно антитела к COVID-19 вырабатываются после того, как человек уже переболел коронавирусом. Но исследователи из Великобритании обнаружили, что такие антитела могут появиться и у людей, кто не были инфицированы.

Учёные протестировали 300 человек на наличие антител к COVID-19 и выяснили, что они могут быть у тех, кто переболел простудой.

Стоит отметить, что их защитные белки отличались от тех антител, которые образуются у переболевших COVID-19. Научную работу они опубликовали в издании Science.

Несмотря на впечатляющие результаты исследования, эффективность данной иммунной защиты от коронавируса не доказана.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что у каждого четвертого-пятого россиянина есть антитела к коронавирусу. Сейчас данный тест является одним из самых популярных. Однако наличие антител не исключает повторного заражения.