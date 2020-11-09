Пухлых медкарт больше не будет – они станут электронными

В России планируется запуск единого электронного сервиса "Моё здоровье", на котором у каждого жителя страны будет свой личный кабинет, где хранится вся информация о состоянии его здоровья.

Существующие сейчас медицинские карты и иная документация медицинского планируется оцифровать до 2022 года.

Об этом сообщил Павел Пугачёв, замминистра здравоохранения в интервью "Российской газете".

А ещё, по словам Пугачева, уже в следующем году "жители пилотных регионов смогут на портале "Госуслуги" бесплатно пользоваться услугами телемедицины":