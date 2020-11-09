В России планируется запуск единого электронного сервиса "Моё здоровье", на котором у каждого жителя страны будет свой личный кабинет, где хранится вся информация о состоянии его здоровья.
Существующие сейчас медицинские карты и иная документация медицинского планируется оцифровать до 2022 года.
Об этом сообщил Павел Пугачёв, замминистра здравоохранения в интервью "Российской газете".
А ещё, по словам Пугачева, уже в следующем году "жители пилотных регионов смогут на портале "Госуслуги" бесплатно пользоваться услугами телемедицины":
"Ограничение на удаленную постановку диагноза могут отменить, — отметил замминистра. -Человек сможет приходить на очный прием сразу с результатами исследований, полученными по итогам дистанционного мониторинга. Это в разы сократит время посещения поликлиник и позволит врачу назначать лечение пациенту уже на первом приёме".
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