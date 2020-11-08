Некоторые виды антибиотиков могут вызвать глухоту и другие необратимые побочные последствия.
Об этом рассказал популярный врач и телеведущий Александр Мясников.
"Существует ряд антибиотиков, — правда, довольно старых, — но по сей день сохранивших свою активность, применение которых вызывает откровенную глухоту. Это препарат из группы аминогликозидов "Гентамицин" и ещё ряд препаратов. Они являются ототоксичными, как выстрел над ухом", — пояснил медик.
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