Некоторые виды антибиотиков могут вызвать глухоту и другие необратимые побочные последствия.

Об этом рассказал популярный врач и телеведущий Александр Мясников.

"Существует ряд антибиотиков, — правда, довольно старых, — но по сей день сохранивших свою активность, применение которых вызывает откровенную глухоту. Это препарат из группы аминогликозидов "Гентамицин" и ещё ряд препаратов. Они являются ототоксичными, как выстрел над ухом", — пояснил медик.