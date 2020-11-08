Минздрав изменил правила лечения пациентов с коронавирусом

С 8 сентября в России изменили правила лечения пациентов с коронавирусом. Ранее заболевшие имели возможность лечиться дома, если их состояние не требовало госпитализации и наблюдения медиков.

С сегодняшнего дня будут учитываться и другие факторы: наличие отдельной комнаты, а также возможное проживание в одном жилище с людьми, входящими в группу риска.

Рассчитывать на домашнее лечение смогут только те россияне, которые имеют в распоряжении отдельную комнату и не проживают вместе с людьми, страдающими от хронических заболеваний. Жильцы общежитий и коммуналок, а также разделяющие жилплощадь с людьми преклонного возраста, согласно новым правилам, будут лечиться только амбулаторно.