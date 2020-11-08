В России за сутки коронавирусом заболели 20498 человек

За прошедшие сутки общее количество инфицированных коронавирусом в России увеличилось до 1774334 человек.

Суточный прирост новых заболевших составил 20498 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением недуга.