За прошедшие сутки общее количество инфицированных коронавирусом в России увеличилось до 1774334 человек.
Суточный прирост новых заболевших составил 20498 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением недуга.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 20 498 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 5 311 (25,9%) без клинических проявлений", — сказано в сообщении.
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