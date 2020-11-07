Недавно власти Дании поручили всем фермерам уничтожить норок, поскольку они переносят новую мутацию коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения обнаружила аналогичную ситуацию ещё в пяти странах.

"На настоящий момент шесть государств, а именно Дания, Нидерланды, Испания, Швеция, Италия и США сообщили во Всемирную организацию по охране здоровья животных (OIE) о наличии вируса SARS-CoV-2 у норок на фермах", — сообщили в ВОЗ.