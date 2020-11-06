Виктор Тутельян назвал три продукта, необходимых для здорового питания

Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян перечислил продукты, которые обязательно должны быть в рационе человека, сообщает РИА Новости.

К их числу относятся мясо, рыба и молочные продукты. Именно эти продукты необходимы для здорового питания, так как они являются источником белка. Также не стоит забывать про яйца.

Покупая колбасы, сосиски или сардельки нужно понимать, что в них содержится до 30% жира.

В неделю организм должен получать примерно 100 граммов белка.

Диетологи рекомендуют употреблять куриное филе для укрепления иммунитета. Но важно, чтобы продукт был качественным. О том, на что стоит обратить внимание при покупке мяса, рассказал руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.﻿﻿