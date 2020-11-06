Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян перечислил продукты, которые обязательно должны быть в рационе человека, сообщает РИА Новости.
К их числу относятся мясо, рыба и молочные продукты. Именно эти продукты необходимы для здорового питания, так как они являются источником белка. Также не стоит забывать про яйца.
Покупая колбасы, сосиски или сардельки нужно понимать, что в них содержится до 30% жира.
В неделю организм должен получать примерно 100 граммов белка.
Диетологи рекомендуют употреблять куриное филе для укрепления иммунитета. Но важно, чтобы продукт был качественным. О том, на что стоит обратить внимание при покупке мяса, рассказал руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
Врач и популярный телеведущий медицинских программ Александр Мясников в своём Instagram поделился советами на тему "Как не стать жертвой коронавируса".