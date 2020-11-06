Власти Хабаровского края заявили, что на работу в ковидные госпитали будут направлены студенты Дальневосточного государственного медицинского университета. Те из них, кто решит отказаться от данного предложения, должны будут мотивировать своё решение.
В настоящее время в 12 медицинских учреждениях работают 242 студента, сообщил ректор ДВГМУ Константин Жмеренецкий.
Но, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, не все студенты готовы работать в перепрофилированных больницах.
"Сказали, что сейчас всё плохо. Нужно устраиваться в больницы. Потом старосты будут собирать списки, кто это сделал, а кто нет. Причём нужно рассказать, почему согласился или отказался.
Студенты 4-6 курсов пойдут медицинскими сестрами и братьями, а 1-3 — в волонтеры. На шестом курсе в Комсомольске и Переяславке вроде могут даже взять врачом-стаж`ром, — рассказала в интервью местным СМИ студентка ДВГМУ.
В Хабаровском крае ощущается острая нехватка лекарств, коек для заражённых COVID-19 и врачей.
Врач и популярный телеведущий медицинских программ Александр Мясников в своём Instagram поделился советами на тему "Как не стать жертвой коронавируса".