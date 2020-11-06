Студенты должны будут объяснить отказ от работы в ковид-госпиталях

Власти Хабаровского края заявили, что на работу в ковидные госпитали будут направлены студенты Дальневосточного государственного медицинского университета. Те из них, кто решит отказаться от данного предложения, должны будут мотивировать своё решение.

В настоящее время в 12 медицинских учреждениях работают 242 студента, сообщил ректор ДВГМУ Константин Жмеренецкий.

Но, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, не все студенты готовы работать в перепрофилированных больницах.

"Сказали, что сейчас всё плохо. Нужно устраиваться в больницы. Потом старосты будут собирать списки, кто это сделал, а кто нет. Причём нужно рассказать, почему согласился или отказался. Студенты 4-6 курсов пойдут медицинскими сестрами и братьями, а 1-3 — в волонтеры. На шестом курсе в Комсомольске и Переяславке вроде могут даже взять врачом-стаж`ром, — рассказала в интервью местным СМИ студентка ДВГМУ.

В Хабаровском крае ощущается острая нехватка лекарств, коек для заражённых COVID-19 и врачей.