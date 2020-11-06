Американские специалисты из Университета Питтсбурга разработали новую методику получения фрагментов антител против коронавируса SARS-CoV-2 из организма лам. На основе этих молекул в перспективе будет создано ингаляционное лекарство для профилактики и лечения коронавируса.
Учёные иммунизировали ламу фрагментом белка-шипа (S-белок) SARS-CoV-2. После этого спустя два месяца у животного выработались против вируса зрелые нанотела.
С помощью масс-спектрометрии специалисты идентифицировали нанотела, которые сильнее всего связываются с SARS-CoV-2. Тестирование показало, что доля нанограмма антител может защитить огромное количество клеток от заражения COVID-19.
При комнатной температуре нанотела могут сохраняться в течение 6 недель и переносить превращение в аэрозоль для доставки лекарства в лёгкие. Так как SARS-CoV-2 относится к респираторным вирусам, нанотела могут связаться с ним уже в дыхательной системе, то есть до того, как патоген навредит организму.
Врач и популярный телеведущий медицинских программ Александр Мясников в своём Instagram поделился советами на тему "Как не стать жертвой коронавируса".