В США создали лекарство от COVID-19 на основе антител лам

Американские специалисты из Университета Питтсбурга разработали новую методику получения фрагментов антител против коронавируса SARS-CoV-2 из организма лам. На основе этих молекул в перспективе будет создано ингаляционное лекарство для профилактики и лечения коронавируса.

Учёные иммунизировали ламу фрагментом белка-шипа (S-белок) SARS-CoV-2. После этого спустя два месяца у животного выработались против вируса зрелые нанотела.

С помощью масс-спектрометрии специалисты идентифицировали нанотела, которые сильнее всего связываются с SARS-CoV-2. Тестирование показало, что доля нанограмма антител может защитить огромное количество клеток от заражения COVID-19.

При комнатной температуре нанотела могут сохраняться в течение 6 недель и переносить превращение в аэрозоль для доставки лекарства в лёгкие. Так как SARS-CoV-2 относится к респираторным вирусам, нанотела могут связаться с ним уже в дыхательной системе, то есть до того, как патоген навредит организму.