Михаил Гинзбург: треть россиян страдает избыточным весом

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в интервью изданию "Взгляд" прокомментировал ситуацию с ожирением в России. По мнению эксперта, избыточным весом страдает около трети российских граждан.

"Не уверен, что половина, но где-то треть россиян точно страдает избыточным весом. Просто всё ещё зависит от возрастной группы, потому что взрослых, имеющих такую проблему, больше. А если мы берём возраст 50 — 60 и выше, то там ещё больше", — заявил он.

Специалист подчеркнул, что во всём мире растёт число людей с ожирением. Гинзбург считает, что во многом это связано с отрицательной динамикой в производстве продуктов питания. Многие продукты содержат сахар, жир и трансжиры. Люди, страдающие ожирением, часто употребляют в пищу жирные и калорийные продукты.

"Что касается генетики — это не приговор. Такая предрасположенность к полноте лишь говорит о том, что ребёнок при вышеперечисленных факторах просто легче набирает вес и труднее его сбрасывает", — пояснил Гинзбург. ﻿﻿