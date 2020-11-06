Как не стать жертвой COVID - советы от доктора Мясникова

Врач и популярный телеведущий медицинских программ Александр Мясников в своём Instagram поделился советами на тему "Как не стать жертвой коронавируса".
По словам доктора, всё не так уж сложно. Надо лишь:
"холодная вода и свежий воздух - борцы с вирусами!"
"Понять, что 100% эффективной лекарственной профилактики - увы - нет! Вспомогательные средства - интерфероны капли в нос, в частности, интерферон-гамма. Цинк, витамин С и витамин D, может, и не окажут такой пользы, но уж точно не навредят".
А ещё доктор Мясников напомнил, что сейчас у нас свирепствует пятый вид коронавируса:
"Четыре типа вируса были известны с начала XX века и официально являются причиной 30% всех острых респираторных заболеваний".
К слову, ещё одна доктор-телеведущая сообщила, что особо паниковать по поводу коронавируса повода нет. Об этом подробнее - здесь.
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