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Как не стать жертвой COVID - советы от доктора Мясникова

Врач и популярный телеведущий медицинских программ Александр Мясников в своём Instagram поделился советами на тему "Как не стать жертвой коронавируса".

Как не стать жертвой COVID - советы от доктора Мясникова. мясников
©drmyasnikov.ru

По словам доктора, всё не так уж сложно. Надо лишь:

  • Похудеть (причём основательно - на 10-15 кг);
  •  Заняться "посильным" спортом, или хотя бы начать больше двигаться;
  •  Закаливаться:

"холодная вода и свежий воздух - борцы с вирусами!"

  • Не запускать свои хронические заболевания, ибо они - "пособники вируса";
  • Следить за гигиеной и соблюдать социальную дистанцию;
  •  Не уповать на противовирусные профилактические лекарства:

"Понять, что 100% эффективной лекарственной профилактики - увы - нет! Вспомогательные средства - интерфероны капли в нос, в частности, интерферон-гамма. Цинк, витамин С и витамин D, может, и не окажут такой пользы, но уж точно не навредят".

А ещё доктор Мясников напомнил, что сейчас у нас свирепствует пятый вид коронавируса:

"Четыре типа вируса были известны с начала XX века и официально являются причиной 30% всех острых респираторных заболеваний".

К слову, ещё одна доктор-телеведущая сообщила, что особо паниковать по поводу коронавируса повода нет. Об этом подробнее - здесь

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