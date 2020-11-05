Медики перечислили продукты, полезные для здоровья сосудов

Врачи перечислили продукты, которые следует включить в рацион для укрепления артерий. Специалисты считают, что это позволит защитить организм человека от инфаркта, инсульта и ишемической болезни сердца.

Для того чтобы укрепить артерии, нужно ежедневно съедать хотя бы один зубчик чеснока. Также стенки сосудов поможет защитить гранат, так как этот продукт содержит витамин C и полифенолы.

Кроме того, врачи советуют употреблять жирные сорта рыбы, особенно в этом плане полезен лосось.

Эти сорта рыбы содержат большое количество полиненасыщенных кислот омега-3, которые хорошо влияют на состояние артерий. Также в список полезных для сосудов продуктов входит оливковое масло, которое регулирует процесс образования бляшек в крови.

Для очищения сосудов врачи советуют выпивать стакан молока с добавлением куркумы. В состав этой специи входит витамин В6, который благотворно влияет на состояние артерий.