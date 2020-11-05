В условиях пандемии резко выросло количество россиян, нуждающихся в психологической помощи, сообщил в интервью "Правде. Ру" врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории, психолог Александр Федорович.

"В первую очередь ситуация обострилась у тех, у кого и до пандемии были тревожные состояния и обсессивно-компульсивные расстройства, а также у тех, кто переживал бредовые и сверхценные идеи на предмет инфицирования всей планеты. Это три категории пациентов, которые обращаются сегодня за психологической помощью.

Кроме того, психотерапевтов осаждают разрушающиеся на фоне возрастающей стрессогенности среды семьи. Резко выросло количество обращений от людей, обеспокоенных завтрашним днём, то есть работой, в первую очередь, благосостоянием — во вторую, и своим здоровьем — в третью. Страх заразиться активно передаётся даже людям, не страдающим психическим расстройством.

Сейчас везде требуют маски, перчатки, бахилы и так далее. Люди переживают эту тему индивидуально, у них коллективный стресс, потому что все опасаются, что их вновь сейчас посадят под домашний арест.

И те 30%, которых работодатели уже перевели на удалённый режим работы, также не были согласны с этим решением, но им сказали, что это требование Роспотребнадзора, и людей всё равно отправили работать из дома. Это вызывает активное возражение, что, естественно, добавило работы психологам и психотерапевтам", — пояснил собеседник "Правды. Ру".

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