Медики предупредили об опасности повышенного давления в ночное время

Японские медицинские специалисты утверждают, что повышенное кровяное давление в ночное время может привести к развитию сердечной недостаточности, а впоследствии — инфаркту и инсульту, сообщает "MedNovelty".

Учёные проводили исследование в течение десяти лет. В результате выяснилось, что у некоторых людей, имеющих нормальные показатели днём, ночью повышается давление.

Но повышенное давление в ночное время повышает риск развития опасных заболеваний. Учёные выяснили, что у людей с ночной гипертензией чаще проявляются патологии сердечно-сосудистой системы. При этом ещё в начале эксперимента у них не было таких симптомов. Выявить повышенное давление ночью достаточно сложно. Также опасным является и пониженное давление в ночное время.

Ранее немецкий врач-кардиолог Мартин Холле рассказал о том, как снизить давление без таблеток.﻿﻿