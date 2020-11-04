В начале прошлого столетия мир потрясла пандемия испанского гриппа, которая продлилась два года.

Научный сотрудник Института имени Гамалеи, доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн утверждает, что пандемия коронавируса продлится дольше, чем пандемия "испанки".

"Тогда не было массовой вакцинации. Мы вируса гриппа не знали. Не умели его выделять, культивировать. Что такое вирус гриппа, стало ясно спустя еще 12-13 лет. А сейчас всё это есть. Над этим всем будут работать. Займёт этот период, может быть, не два года, как с "испанкой", может быть, и больше. Но постепенно всё будет налаживаться", — объяснил "Ура. Ру" Альтштейн.