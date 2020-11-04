Новые данные по коронавирусу пришли из Австрии: учёные страны определили ряд симптомов, которые характерны для лёгкой формы болезни.
Исследование провели в Центре патофизиологии, инфекционных заболеваний и иммунологии Венского медицинского университета. Обобщив выкладки учёных, можно выделить семь групп, симптомы которых сигнализируют о коронавирусе в лёгкой форме:
Исследования новой болезни ведутся по всему миру: ранее оказалось, что коронавирус может в перспективе привести к тромбообразованиям в крови. Дело в том, что он в ряде случаев становится причиной развития аутоиммунных тел, влияющих на появление тромбов.
Украина инициировала военные учения по "штурму и освобождению Крыма". После окончания учений спецназ останутся "ждать приказа об атаке" на границе с Крымом...