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В Британии из пациентки выкачали всю кровь, чтобы спасти ей жизнь

Необычную операцию провели британские медики: им пришлось выкачать из пациентки всю кровь. 23-летняя пациентка Иззи Скотт, как оказалось, страдала редким заболеванием — к счастью, её удалось спасти.

В Британии из пациентки выкачали всю кровь, чтобы спасти ей жизнь

В 2018 году Скотт пришла к врачам с жалобами на головокружение, головные боли и нехватку кислорода при дыхании. В какой-то момент девушка даже не могла выйти из дома, но врачи никак не могли понять, что случилось.

К счастью, в 2019 года стало ясно, чем больна Иззи — диагноз "хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия" оказался неожиданным. Дело в том, что болезнь очень редка — в Великобритании её нашли лишь у 400 человек. Проблема Скотт заключалась в том, что в лёгких постоянно образовывались тромбы и рубцы.

В итоге лечить пациентку решили через "убийство и воскрешение": нужно было снизить температуру тела на 50%, для чего и выкачали всю кровь.

"Мне сказали, что технически во время операции я буду мертва. Врачам придется убить меня и воскресить.

Три дня до операции я была совсем одна. Мне не давала покоя мысль, что, если я не проснусь, мой последний разговор с родными будет по "FaceTime", — рассказала Скотт.

Сейчас с девушкой всё хорошо, она благодарна врачам и постепенно возвращается к нормальной жизни.

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